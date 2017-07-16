Режиссёр Бортко: Глубина Толоконникова позволила ему сыграть Шарикова

Известный актёр театра и кино скончался накануне в Подмосковье на 75-м году жизни.

Заместитель председателя Госдумы по культуре, режиссёр фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко выразил свои соболезнования в связи со смертью Владимира Толоконникова и заявил, что справиться с ролью Шарикова актёру помогла его глубина.

— Он не идеально вписался в его образ, но был гораздо глубже, чем Шариков, — сказал Бортко Лайфу.

По словам режиссёра, Толоконников всегда был талантливым и добрым человеком.

— Уходят лучшие люди. Недавно Илья Глазунов, теперь Владимир Толоконников. Я благодарен судьбе за то, что мы встретились. Могу посоветовать всем чаще общаться со своими друзьями, потому что они уходят, — сказал Бортко.

Ранее Лайф сообщал о том, что накануне в Подмосковье на 75-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Толоконников.