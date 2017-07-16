Дуров прокомментировал решение властей Индонезии блокировать Telegram

По словам создателя мессенджера, между властями страны и его командой произошло недопонимание.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение индонезийских властей блокировать мессенджер. В своём телеграм-канале глава компании написал, что нацелен на сотрудничество и готов усилить борьбу с террористическим контентом. По его словам, его команде не удалось оперативно отреагировать на просьбу властей страны удалить каналы с экстремистским содержанием.

— К сожалению, я не знал об этих просьбах, что вызвало недопонимание, — написал Дуров.

Помимо этого, он рассказал о намерении исправить положение в три этапа — заблокировав каналы, которые указаны в списке индонезийских чиновников, направив письмо властям для установления прямой с ними связи, а также начав работу по формированию команды, владеющей индонезийским языком.

Ранее Лайф писал о том, что индонезийские операторы связи начали блокировать Telegram после соответствующего распоряжения властей страны.