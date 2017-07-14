Индонезийские власти начали блокировать Telegram

Индонезийские операторы связи начали осуществлять блокировку мессенджера Telegram согласно предписанию властей. Об этом пишет Coconuts Jakarta со ссылкой на представителей Министерства связи и информационных технологий Индонезии.

Официально о причинах блокировки не сообщается, однако издание предполагает, что данное решение связано с тем, что мессенджер используется для "распространения экстремистской информации".

В настоящий момент пользователи из Индонезии жалуются на недоступность веб-версии сервиса. Мобильное приложение пока доступно на территории страны.

Издание указывает, что блокировку осуществляют операторы XL Axiata и Telkom. При попытке перейти по адресу web.telegram.org абоненты данных провайдеров видят страницу с описанием ограничений.

Некоторые пользователи сообщили о блокировке мессенджера Павлу Дурову. В ответ на это глава Telegram заявил, что не получал никаких запросов от Правительства Индонезии.

That's strange, we have never received any requests/complaints from the Indonesian government. We'll investigate and make an announcement. — Pavel Durov (@durov) July 14, 2017

— Это странно, потому что мы не получали никаких запросов или жалоб от Правительства Индонезии. Мы проведём расследование и сделаем официальное заявление.

Мессенджер Telegram был заблокирован в Индонезии

Напомним, ранее над мессенджером нависла угроза блокировки на территории России. Причиной тому послужил отказ Павла Дурова предоставить данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).

Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство не имеет намерения получить доступ к переписке пользователей Telegram и ждёт от разработчиков приложения лишь сведения о компании, необходимые для внесения в ОРИ. Сославшись на этот шаг, Павел Дуров согласился предоставить информацию для регистрации в реестре, однако напрочь отказался сотрудничать с властями РФ по "пакету Яровой".