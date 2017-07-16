Трамп отказался ехать в Великобританию, пока люди не станут его любить

Президент США призвал Терезу Мэй повлиять на британские СМИ, которые, по его словам, не пишут о нём ничего хорошего.

Американский президент Дональд Трамп во время беседы с главой британского правительства Терезой Мэй попросил её исправить ситуацию в стране таким образом, чтобы во время визита в страну ему был оказан тёплый приём. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на расшифровку беседы политиков, Трамп пригрозил Терезе Мэй тем, что не приедет в страну, пока "люди не станут его любить".

Президент США также посетовал на то, что в британских СМИ о нём не пишут ничего положительного, и призвал премьер-министра повлиять на журналистов.

Как сообщает издание, Тереза Мэй ответила Дональду Трампу, что не может диктовать представителям СМИ манеру освещения событий, на что американский лидер заявил, что не поедет в Британию, пока не увидит, что граждане страны действительно этого хотят.

Ранее Лайф писал о том, что Дональд Трамп перенёс визит в Великобританию на 2018 год. В администрации президента объяснили данное решение противоречивым графиком главы государства.