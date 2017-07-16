В аэропортах Москвы из-за штормового предупреждения задерживаются десятки рейсов

Среди направлений, на которых откладывается рейсы, Пермь, Душанбе, Омск, Белгород.

Более тридцати рейсов в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево задерживаются из-за штормового предупреждения, один рейс отменён. Об этом сообщили Лайфу в воздушных гаванях. Речь идёт о 15 рейсах в Домодедово и 21 в Шереметьево.

Так, согласно онлайн-табло Домодедово, задерживаются рейсы из Антальи, Перми, Анапы, Худжанда, Душанбе и других городов. Вылет задерживается в Омск, Актау, Худжанд.

В Шереметьево задержан рейс из Магнитогорска, Бургаса, Геленджика, Белгорода и так далее. Вылет задержан в Белгород, Екатеринбург.