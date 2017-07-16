Израиль против договорённости России и США о перемирии в Сирии

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Израиль против договорённости России и США о перемирии в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Израиль возражает против договорённости США и России обеспечить прекращение огня на юго-западе Сирии, поскольку это решение может поспособствовать укреплению сил Ирана в стране. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который во время своего визита в Париж впервые высказался по этому поводу.

— Нетаньяху сказал репортёрам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, согласованного Соединёнными Штатами и Россией, поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране, — сообщает СМИ.

Ранее Лайф писал о том, что США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня всеми группировками, которые там находятся.

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