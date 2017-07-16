Илон Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству

Он призвал законодателей активнее работать над государственным контролем в этой области.

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на ежегодной встрече Ассоциации губернаторов назвал искусственный интеллект самым большим риском, с которым мы сталкиваемся как цивилизация. Об этом пишет журнал Fortune.

— Искусственный интеллект — тот редкий случай, когда нам нужно быть активным в регулировании, а не реагировать. Потому что к тому времени, когда мы будем реагировать, станет уже слишком поздно, — заявил Маск.

Миллиардер отметил, что благодаря своей работе имеет доступ к самому передовому искусственному интеллекту, а потому людям действительно стоит прислушаться к его словам. Он призвал законодателей активнее работать над государственным контролем в этой области.

— Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учётные записи электронной почты и манипулируя информацией, — добавил Маск.

Илон Маск — далеко не первый человек, предупреждающий об угрозах, которые может нести искусственный интеллект. Ранее, например, такое же предостережение сделал и известнейший учёный и популяризатор науки Стивен Хокинг, назвав искусственный интеллект возможной причиной гибели человеческой цивилизации.