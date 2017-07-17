Белый дом назвал условие возврата российской дипсобственности

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Белый дом назвал условие возврата российской дипсобственности

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Флаги России и США. Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

Америка не намерена возвращать российскую дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен". Об этом сообщил РИА "Новости" высокопоставленный чиновник в Белом доме. Так он ответил на вопрос о том, какую позицию занимает новая администрация США по этому вопросу.

Ранее заместитель помощника президента Себастьян Горка заявил в интервью телеканалу CNN, что американские власти рассматривают возможность возвращения РФ её дипломатической собственности. По его словам, Вашингтон хочет "дать шанс" взаимодействию и сотрудничеству с Москвой.

Отметим, что сегодня, 17 июля, в США пройдёт второй раунд консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря по политическим вопросам Томаса Шеннона, на котором стороны обсудят в том числе и вопрос с дипсобственностью.

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