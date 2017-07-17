Эксперт: После переговоров о дипсобственности РФ вышлет американских дипломатов

По мнению американиста, беседа замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона не даст положительных результатов.

После переговоров о дипсобственности, которые состоятся сегодня в Вашингтоне, Россия будет вынуждена выслать из страны американских дипломатов. Об этом Лайфу рассказал американист Виктор Олевич. Он подчеркнул, что эта беседа не даст положительных результатов и прогресса по данному вопросу ожидать не стоит.

— Россия будет вынуждена ответить зеркально: выслать американских дипломатов из страны и лишить их возможности использовать дипобъекты. Отмечу, что американских дипломатов, которые работают в России, больше, чем российских, находящихся в Америке. То есть Россия может использовать целый ряд мер, чтобы ответить на их действия. Во-первых, выслать их из страны. Во-вторых, уменьшить количество дипломатов на своей территории, — сказал Олевич.

Эксперт отметил также, что ранее такие прецеденты уже случались. Например, в середине 80-х годов между Советским Союзом и Америкой разгорелся скандал, в результате которого США выслали более 20 дипломатов из страны. Советский Союз, в свою очередь, ответил тем же. Но нынешняя ситуация отличается тем, что сейчас Россия не стала выслать дипломатов.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом назвал условие возврата российской дипсобственности.