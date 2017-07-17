"Вау, он упал". Очевидцы сняли, как легкомоторный самолёт жёстко сел на Байкал

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"Вау, он упал". Очевидцы сняли, как легкомоторный самолёт жёстко сел на Байкал

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В результате происшествия пострадало четыре человека, среди них пилот Cessna-172R и трое пассажиров.

Момент аварийного приземления легкомоторного самолёта на водную поверхность озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области сняли очевидцы. На кадрах видно, как воздушное судно плавно пикирует на воду.

При жёсткой посадке пострадали четыре человека: пилот и трое пассажиров. Само воздушное судно частично затонуло в озере. Как сообщалось, инцидент произошёл 16 июля в посёлке Хужир.

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