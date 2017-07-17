Совет ЕС утвердил новые торговые преференции для Украины

Данное решение вступает в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать три года.

Совет Евросоюза окончательно одобрил трёхгодовые торговые преференции для Украины.

— Благодаря сегодняшнему решению мы позволим экспортировать в ЕС большее количество продуктов. Это наш долг — поддерживать Украину и укреплять политические и торговые связи, в особенности перед лицом конфликта на её территории, — говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом на уровне глав МИД.

Решение вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Документ предусматривает возможность беспошлинного ввоза украинской продукции для продажи на территории Евросоюза. В первую очередь квоты касаются сельскохозяйственного сектора.

Торговые преференции вводятся для Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. В свою очередь, от Киева требуется соблюдение демократических стандартов и борьба с коррупцией.

Ранее Лайф сообщал об одобрении Евросоюзом временных торговых льгот для Украины.