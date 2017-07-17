Режиссёр фильма "Ложь Матильды": Поклонскую снимать в картине не планирую

По словам Сергея Алиева, экс-прокурор Крыма не имеет никакого отношения к его проекту и принимать участия в нём не станет, поскольку её позиция и без того известна широкой публике.

Уральский режиссёр-документалист Сергей Алиев рассказал Лайфу о том, почему он решил снять картину "Ложь Матильды". По его словам, речь не идёт о том, чтобы составить конкуренцию фильму Алексея Учителя. Алиев использовал съёмки "Матильды", а точнее дискуссию вокруг сценария, в качестве информационного повода — чтобы оттолкнуться от этой картины и создать свой проект, в котором будет представлена альтернативная точка зрения на те же исторические события.

— Большинство россиян придерживаются позиции (относительно личности Николая II. — Прим. ред.), которая была распространена в советское время. Но ведь есть и другие точки зрения, например о том, что государь был оболган. И многие историки это подтверждают, — говорит Алиев. — Я, как человек советского прошлого, тоже верил, что царь был и кровавый, и слабохарактерный, и что войну проиграл. Но когда я начал разбираться в этом вопросе, я понял, что это глобальная профанация. И я предлагаю в этом разобраться всем желающим.

К работе над картиной будут привлечены многие известные лица — политики, актёры, общественные деятели. Но вот депутата Госдумы и известной противнице выхода на экран "Матильды" Учителя Натальи Поклонской в этом списке нет. По словам режиссёра, он сознательно не хочет, чтобы его проект ассоциировался с ней, поскольку у Алиева и Поклонской разные задачи.

— Поклонскую снимать не планирую, во-первых, потому, что её позиция и так всем известна. А я ищу людей, которые до этого момента не высказывались, но им есть что рассказать, — поясняет он. — И потом, у нас совершенно разные задачи. У Поклонской — не пустить на экраны фильм Учителя, а у нас — очистить имя государя-императора от грязи и клеветы.

Ранее Лайф сообщал, что помимо семи историков в съёмках документальной картины "Ложь Матильды" примут участие депутат Госдумы Виталий Милонов, боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, а также член священного синода РПЦ митрополит Викентий (Морарь).