В Совфеде ответили на желание украинского политика, чтобы исчезла Россия

Там заявили, что лица, делающие подобные заявления, давно оторвались от требований времени и своего народа.

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал желание украинского политика о том, чтобы Россия прекратила своё существование как государство.

— Увы, он не первый, кто об этом сказал. Мы видели политиков и повыше, которые предлагали бросить на Россию атомную бомбу. Это было не так давно. Они пытались превратить нас в ядерный пепел. Так что он просто продолжает дикую человеконенавистническую политику, которая представляет россиян нелюдями. Но несмотря на это, мы считаем необходимым поддерживать дружеское отношение к украинскому народу, — сказал Климов Лайфу.

Член Совфеда добавил также, что в последнее время население Украины стало тяготеть к нормальным отношениям с Россией, о чём свидетельствуют данные соцопросов. Поэтому политики, делающие такие заявления, давно оторвались от требований времени и своего народа.