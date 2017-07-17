На Украине пожелали, чтобы Россия прекратила своё существование как государство

Замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что лучшим развитием событий для Киева будет исчезновение России. Об этом он сказал в интервью "Апостолу".
— Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения контроля Киева над Донбассом.
Напомним, несколько дней назад Тука также пожаловался на умопомрачение солдат ВСУ из-за российского телевидения и признался, что Киев не способен доказать присутствие военных РФ в Донбассе.
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