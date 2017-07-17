На Украине пожелали, чтобы Россия прекратила своё существование как государство

Более того, такой вариант местные чиновники считают наиболее оптимальным для всего мира.

Замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что лучшим развитием событий для Киева будет исчезновение России. Об этом он сказал в интервью "Апостолу".

— Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения контроля Киева над Донбассом.

Напомним, несколько дней назад Тука также пожаловался на умопомрачение солдат ВСУ из-за российского телевидения и признался, что Киев не способен доказать присутствие военных РФ в Донбассе.