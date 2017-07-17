Президент Польши узаконил снос советских памятников

Теперь в стране действует что-то вроде закона о декоммунизации: в польских городах будут избавляться от любой символики, "пропагандирующей тоталитарный строй".

Президент Польши Анджей Дуда внёс изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советской эпохи. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте польского президента.

Документ предусматривает снос памятников, в том числе и воинских мемориалов, которые имеют советскую символику либо каким-то образом пропагандирующие "тоталитарный строй".

— Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, — говорится в тексте закона.

В документе отдельно оговариваются случаи, которые не попадают под действие запрета. Речь идёт, например, о памятниках, установленных на кладбище, находящихся в музеях или содержащихся в частных коллекциях. Кроме того, будет создан специальный реестр памятников советской эпохи, которые не будут сносится ввиду особо ценного культурного значения. Кто и по каким критериям будет определять культурную ценность того или иного монумента или мемориала, документ не уточняет.

Напомним, нижняя палата парламента Польши приняла поправки к так называемому закону о декоммунизации 22 июня. Российский МИД назвал этот документ позорным глумлением над памятью погибших.