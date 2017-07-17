Саакашвили засветился в костюме миньона на прогулке в Карпатах

Экс-президент Грузии примерил жёлтую ветровку, которая с трудом сошлась у него в районе талии, и обтягивающие джинсы.

Бывший губернатор Одесской области, грузинский политик и не состоявшаяся звезда ток-шоу Михаил Саакашвили снова устроил истерику в соцсетях благодаря нелепому наряду. На этот раз он принарядился для прогулки в украинских Карпатах.

В жёлтой куртке на пару размеров меньше, обтягивающих джинсах и модных ботинках Саакашвили напомнил пользователям "Фейсбука" миньона из мультфильма "Гадкий я" .

Отметим, интернет-пользователи уже не в первый раз выносят Саакашвили "модный приговор". Известен случай, когда политик пришёл на церемонию присяги патрульных полиции в костюме, сидевшем на нём крайне плохо. Из-за полноты брюки на нём сильно топорщились и казалось, что они надеты задом наперёд, а пиджак, застёгнутый на хлипкую пуговку, чудом не разошёлся по швам. А на одном из публичных мероприятий Саакашвили заправил брючины в носки.