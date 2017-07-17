ФСИН будет просить свободы для инвалида-колясочника Антона Мамаева

Молодой человек не способен самостоятельно передвигаться, однако был признан виновным в разбое.

Федеральная служба исполнения наказаний намерена просить в суде освободить осуждённого инвалида 1-й группы Антона Мамаева. Как заявили в пресс-службе ведомства, основанием для такого решения стало медицинское освидетельствование молодого человека.

— Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева из-под стражи, — отметили там.

Освидетельствование проводила врачебная комиссия Городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Сейчас Мамаев находится в больнице СИЗО "Матросская тишина", в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. За ним приглядывает осуждённый отряда хозяйственного обеспечения СИЗО.

Напомним, в июне Мамаев был приговорён к 4,5 года лишения свободы за разбой. Он был признан виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. У Антона спинальная атрофия мышц, он передвигается на инвалидном кресле.