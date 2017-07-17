"Ребята попросили". Павлиашвили объяснил участие в свадьбе дочери судьи

По словам певца, он выступил бесплатно и присутствовал на праздновании всего около получаса.

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что он выступил на свадьбе дочери судьи в Краснодарском крае бесплатно и уже на второй день. Артист считает, что из-за праздничного мероприятия раздувают слишком большую шумиху.

— Приехал на второй день я, поздравил детей-грузин. Ребята попросили. Поздравил полчаса и по своим делам уехал. У меня своё выступление было в Краснодаре, — пояснил певец Лайфу.

— Раздули, как будто я преступление какое-то совершил. Бесплатно, без ничего поздравил людей, грузин, которые из Тбилиси приехали. Я их не видел уже несколько лет, — добавил Павлиашвили.

Ранее певец Николай Басков сказал Лайфу, что он был подарком семье судьи от их друзей, а Валерий Меладзе сказал, что он выступал бесплатно.

Скандал разгорелся накануне из-за сообщений на странице столичного адвоката в соцсети. Он заявил, что краснодарская судья справила свадьбу дочери за два миллиона долларов и с участием нескольких звёзд. При этом её задекларированный доход составляет около двух миллионов рублей в год. Судья затем заявила, что за всё платил её бывший муж — крупный бизнесмен.