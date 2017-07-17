Поклонская заявила, что Крым всегда будет темой для скандалов

Об этом она сказала журналистам в ходе своего визита в Екатеринбург, где принимает участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи.

Комментируя ситуацию с турбинами Siemens, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что недоброжелатели намеренно раздувают скандал на тему Крыма. Об этом она сказала в ходе своего визита в Екатеринбург, где принимает участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи.

— Крымская тема — это тема, которая всегда будет вызывать площадку для того, чтобы придумать какие-то скандалы. Потому что это Крым. Потому что кому-то не нравится русский Крым. Но по-другому нельзя. Крым русским был, русский есть и русским будет, — сказала Поклонская.

Напомним, ранее компания Siemens подала иск в арбитраж Москвы из-за поставки в Крым газотурбинных установок.