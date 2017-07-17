Президент Ассоциации российских банков ответил на призыв покинуть пост

По его словам, серьёзных замечаний и нареканий по своей работе ранее он не получал. Напомним, в ряде крупнейших банков заявили о выходе из ассоциации из-за недовольства работой Тосуняна и, по некоторым данным, даже потребовали его отставки.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, никаких ультиматумов ему пока не ставили. В письме банки лишь сообщили о выходе из ассоциации и отметили недовольство её работой, сообщил Тосунян Лайфу.

— Условия они никакие не ставили. В письме написано, что они выходят из ассоциации, недовольны работой и так далее, — рассказал Тосунян.

По его словам, никаких серьёзных замечаний и нареканий по своей работе ранее он не получал. Единственным случаем стало недовольство "Альфа-банка" содержанием доклада об основных проблемах банковского сектора, подготовленного АРБ. Тосунян отметил, что на совете АРБ за доклад проголосовали 44 члена ассоциации и только "Альфа-банк" был против.

— Аргументация была такая, что там неправильные акценты по экономической ситуации и политике, которую, мы считаем, нужно проводить в отношении банков. Такие вопросы коллективно обсуждаются, а не просто выражается недовольство, а потом какие-то демарши, — заявил Тосунян.

Также он отметил, что он не может уйти со своего поста, даже если бы соответствующее требование было бы выдвинуто банками.

— По их требованию я не имею права уходить — даже, если бы я очень хотел. Вопрос отставки — это исключительно компетенция съезда и совета АРБ. Это решается в другом процедурном порядке, — рассказал президент ассоциации.

Ранее в ряде крупнейших банков заявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Среди них Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, "Альфа-банк", "Газпромбанк", Россельхозбанк и ФК "Открытие". Такое решение банки объяснили "неудовлетворительной работы руководства" ассоциации. Также сообщалось, что к Тосуняну даже готовится коллективное обращение с требованием об отставке.