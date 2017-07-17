Водителя "мерседеса", насмерть сбившего пешехода в Москве, поймали в Германии

Мужчина был заочно арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Виновник резонансного ДТП в центре Москвы, когда "мерседес" насмерть сбил 27-летнего пешехода Юрия Карпова, был задержан в немецком Мюнхене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идёт о 27-летнем Александре Ломове, который и находился за рулём иномарки.

— Водитель иномарки, который в декабре 2016 года скрылся с места смертельного ДТП, задержан правоохранительными органами в Мюнхене, — сообщили в МВД.

Авария произошла 13 декабря прошлого года на Бауманской улице. Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся, а его машину нашли брошенной вскоре после аварии.

27-летний водитель Александр Ломов был заочно арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола.