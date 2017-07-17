Эд Ширан снялся в седьмом сезоне "Игры престолов"

Певца, который сыграл безымянного солдата и спел часть новой песни, можно будет увидеть уже в первом эпизоде.

Известный британский музыкант Эд Ширан снялся в седьмом сезоне популярного сериала "Игра престолов". Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на Time. Певца, который сыграл безымянного солдата и спел часть новой песни, можно будет увидеть уже в первом эпизоде.

Отметим, что эта новость вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Одни заявили, что будут очень рады увидеть знаменитость в любимом сериале, а другие уже утомлены постоянным его присутствием на радио и телевидении. Некоторые даже отметили, что героя Ширана нужно было убить сразу же.

Первая серия седьмого сезона "Игра престолов" уже появилась в Сети 17 июля. Всего в сезоне семь серий, каждая из которых будет идти около 60 минут.