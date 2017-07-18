Минобороны РФ открыло секретные архивы с документами об освобождении Польши

Военное ведомство опубликовало засекреченные прежде уникальные данные, в которых приведена неизвестная историкам информация.

Телеграммы, рапорты, докладные записки и боевые донесения — все эти уникальные архивные документы времён Великой Отечественной войны, касающиеся освобождения Польши от нацистов, стали доступны на официальном сайте Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что рассекреченные исторические документы прежде в открытых источниках не публиковались. Они были доступны лишь узкому кругу специалистов. Отмечается, что документы свидетельствуют "о благожелательном отношении поляков к советским военным".

В частности, у пользователей появилась возможность получить доступ к данным, которые говорят "об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах и сохранить их для будущих поколений".

Лайф ранее сообщал о законодательной инициативе президента Польши Анджея Дуды, касающихся поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советской эпохи. Президентский законопроект призван узаконить снос памятников и воинских мемориалов, имеющих советскую символику.