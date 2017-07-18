Водитель попавшего в аварию автомобиля Tesla заявил, что отключил автопилот

Ранее известие о возможных неполадках в работе автопилота вызвало снижение акций компании на 4,4 процента.

Водитель автомобиля Tesla, который 16 июля угодил в аварию в штате Миннесота, признался, что незадолго до инцидента отключил автопилот. Письмо с признанием мужчины опубликовал генеральный директор Tesla Илон Маск. Об этом пишет Bloomberg.

— Насколько помню, я запустил систему автопилота, но затем отключил её, нажав на ускоритель, — говорится в письме, написанном Дейвом Кларком.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что 58-летний американец Дейв Кларк попал в ДТП, когда его автомобиль 2016 года выпуска внезапно ускорился и выехал с дороги. При этом сам мужчина якобы признался полицейским, что в момент аварии был включён автопилот. Эти слова вызвали падение на 4,4 процента стоимости акций компании.

Сейчас же, как утверждает Маск, Tesla располагает доказательствами, что автопилот машины ни при чём.