Военный эксперт рассказал про опасности испытаний лазерного оружия США

Новая разработка американских военных способна точечно поражать любые цели, включая ядерные реакторы.

Как отметил в интервью Лайфу военный эксперт Александр Жилин, испытание американскими военными в Персидском заливе лазерного оружия — это очень серьёзный вызов другим странам.

— Лазерное оружие эффективно. По своей эффективности оно высокоточное и способно поражать любые объекты, включая ядерные реакторы. С высокой долей вероятности можно говорить, что другие страны, включая Россию, ведут разработку средства защиты от такого оружия и подобное вооружение. Самое опасное — если такое оружие будет размещено в космосе, — отметил Жилин.

Военный эксперт считает, что лазерное оружие по своей эффективности может даже превосходить ядерное, так как им можно атаковать точечные цели. По словам Жилина, лазерное оружие может быть включено в список запрещённых, когда все поймут, насколько оно опасно.

Напомним, что сегодня утром американский телеканал CNN сообщил о том, что США испытали в Персидском заливе лазерное оружие, которое установлено на военном корабле USS Ponce.