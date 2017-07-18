На МАКС-2017 представят экспериментальный беспилотный конвертоплан VRT30

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На МАКС-2017 представят экспериментальный беспилотный конвертоплан VRT30

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Фото:© РИА Новости/Михаил Воскресенский

Воздушное судно может использоваться для грузовых и пассажирских перевозок, а также для VIP-перелётов.

Экспериментальный образец двухтонного беспилотного конвертоплана VRT30 покажут в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС). Об этом сообщила пресс-служба "Вертолётов России".

— Положительные отзывы первых покупателей и заинтересованность новых заказчиков позволили нам наладить изготовление и поставку конвертируемых вертолётов Ми-8АМТ, — заявил глава холдинга Андрей Богинский.

Воздушное судно может использоваться и для перевозки грузов, и для перевозки пассажиров (оно вмещает до четырёх тонн грузов или до 26 человек на откидных сиденьях). Также конвертоплан может использоваться для VIP-перевозок (в таком варианте он вмещает в себя 13 пассажиров и бортпроводника).

Напомним, МАКС-2017 пройдёт с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском. Ранее сообщалось, что в рамках салона покажут проект водородного самолёта.

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