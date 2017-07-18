Ситуация на границе Украины и Крыма из-за туристической блокады усугубилась

К настоящему моменту время ожидания туристов на границе составляет более 15 часов.

Глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов в интервью Лайфу рассказал о том, что из-за туристической блокады Крыма ситуация на границе с Украиной стала ещё напряжённей.

— Ситуация не улучшилась, наоборот, киевские власти предпринимают попытки, из которых исключалась бы возможность приезда граждан Украины в Крым. Уже были эмоциональные столкновения с силами пограничных служб Украины и туристов, которые направляются в Крым с детьми, семьями. Там ситуация достаточно напряжённая. Никаких предпосылок для разрядки ситуации мы не видим, — сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на границе застряли несколько тысяч туристов, которые едут на курорт целыми семьями, а время ожидания пересечения границы достигает 15 часов.

— Некоторые автомобили стоят уже более суток. Мы ничего не можем предпринять, кроме того, как говорить об этом вслух и обращать на это внимание. Ситуация по сравнению со вчерашним днём усугубилась, — констатировал Заур Смирнов.

Напомним, ранее стало известно о том, что на границе Украины и Крыма образовались многокилометровые очереди из туристов, которых украинские пограничники не хотят пропускать на полуостров из-за туристической блокады.