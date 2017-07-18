Порошенко прокомментировал заявление Захарченко о создании Малороссии

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал заявление главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о том, что со столицей в Донецке создаётся новое государство — Малороссия.
— Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, — цитирует Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своём микроблоге в "Твиттере".
Напомним, сегодня глава Донецкой Народной Республики заявил о создании на основе "бывшей Украины" государства Малороссия. По словам Захарченко, в состав нового образования войдут все регионы Украины, которые, по мнению Донецка, находятся под управлением нелегетимных властей.
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