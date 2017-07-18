Второй подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в Абхазии признал свою вину

Злоумышленник также рассказал, что нож и украденные у группы туристов ценные вещи спрятаны в лесу возле его дома.

Второй подозреваемый в убийстве туриста из Москвы Андрея Кабанова в Абхазии дал признательные показания. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

— Второй подозреваемый по факту разбойного нападения на группу отдыхающих дал признательные показания в совершении данного преступления, — отмечается в сообщении надзорного ведомства Абхазии.

При этом злоумышленник рассказал, где спрятано орудие убийства, а также украденные у россиян ценные вещи. Нож, ювелирные изделия и два фотоаппарата нашли в лесу рядом с домом подозреваемого.

Лайф уже сообщал, что двое вооружённых автоматами и ножами людей совершили нападение на семьи россиян Кабановых и Чижиковых, отдыхавших на берегу реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии. Пытаясь защитить родных, в схватку с ними вступил Андрей Кабанов, однако он был убит. Он скончался в больнице.