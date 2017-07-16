В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве российского туриста

Он находится в изоляторе временного содержания МВД республики, а ранее был задержан ещё один местный житель, который уже признался в преступлении.

Правоохранительные органы Абхазии задержали второго подозреваемого в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них. Об этом сообщает Служба госбезопасности (СГБ) республики.

— Сотрудники Службы государственной безопасности республики задержали второго подозреваемого в разбойном нападении и убийстве гражданина России в селе Приморское Гудаутского района, — сообщает пресс-служба СГБ.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания МВД республики.

Лайф уже сообщал, что двое вооружённых автоматами и ножами людей совершили нападение на семьи россиян Кабановых и Чижиковых, отдыхавших на берегу реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии. Пытаясь защитить родных, в схватку с ними вступил Андрей Кабанов, однако он был убит.

Правоохранительным органами удалось задержать одного из нападавших, им оказался местный житель Адгур Тцерцелия. Впоследствии он дал признательные показания.