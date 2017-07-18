Красноярские депутаты передумали повышать себе зарплату вдвое

Закон, принятый ранее, уже готовы отменить на следующем заседании Законодательного собрания.

Уже завтра, 19 июля, депутаты Законодательного собрания Красноярского края отменят принятый ранее закон о повышении своих зарплат в два раза. Об этом заявил спикер Заксобрания Александр Усс.

— Мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьёзный отрицательный резонанс, — отметил он.

Усс подчеркнул, что депутаты должны усвоить урок: определять уровень заработной платы власть сама себе не может.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Красноярского края на очередном заседании пришли к выводу, что им необходимо повысить самим себе зарплаты практически вдвое, что они и сделали, приняв единогласное решение. Один из ведущих местного телеканала, который негативно высказался об этой новости, за несколько дней стал звездой Интернета, а видео с его критикой депутатов собрало уже сотни тысяч просмотров.