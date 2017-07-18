Власти ЛНР опровергли участие в создании Малороссии

По словам спикера парламента, республике такие предложения не поступали и он сомневается в целесообразности такого шага.

Представители Луганской Народной Республики не принимали участия в заседании, на котором в Донецке было заявлено о создании на территории Украины государства Малороссия. Об этом сообщил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

— Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался, — приводит его слова "Луганский информационный центр".

Дягтеренко выразил сомнение в целесообразности создания Малороссии и отметил, что такие решения нужно принимать, учитывая мнение народа.

— Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет, — сказал спикер парламента ЛНР.

По его словам, в Луганске готовы обсудить вопрос создания Малороссии, но пока таких предложений не поступало.

О создании Малороссии как правопреемницы Украины на территории последней заявил сегодня глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.