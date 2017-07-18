С отца "пьяного мальчика" взяли подписку о неразглашении материалов дела

Ранее женщина, под колёсами автомобиля которой погиб ребёнок в Подмосковье, была задержана и заключена под стражу.

Отец шестилетнего мальчика, погибшего в конце апреля в Балашихе, Роман Шимко, дал подписку о неразглашении. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Виктора Данильченко.

По его словам, сегодня Роман Шимко встретился со следователем по особо важным делам, который и ведёт дело о халатности при проведении экспертиз. Сотрудник правоохранительных органов ознакомил отца мальчика и адвоката с постановлением о назначении комплексной судмедэкспертизы и взял с них подписку о неразглашении материалов дела.

Предполагается, что в ходе нового исследования будут проанализированы результаты прошлых экспертиз, которые семья погибшего ребёнка ставит под сомнение. Напомним, по результатам самых первых анализов было выявлено, что в крови погибшего якобы содержалось много алкоголя.