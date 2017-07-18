До конца года в Подмосковье приступят к строительству мусоросжигательных заводов

Также через пару месяцев в регионе будет закрыто ещё два полигона — в Чехове и в Пушкинском районе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал журналистам о планах приступить к строительству мусоросжигательных заводов до конца года. Также, по его словам, через пару месяцев в регионе закроют ещё два мусорных полигона.

— Было 39 полигонов, а после того как президент нас поддержал, закрыли 22 свалки. Осталось 17 полигонов. Ещё два в Чехове и в Пушкинском районе закроем в этом году — в сентябре и октябре. Наша задача — в конце года приступить к строительству мусоросжигательных заводов, — сказал Воробьёв.

Что касается свалки в Балашихе, Воровьёв отметил, что её рекультивация обошлась в 48 миллионов. По его словам, задача местных властей — сделать так, чтобы местные жители забыли о ней и начали любоваться видом из окна.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья оценили ущерб от свалки в Балашихе в 2,2 млрд рублей.