Власти Подмосковья оценили ущерб от свалки в Балашихе в 2,2 млрд рублей

Мусорный полигон работал более 50 лет и был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина.

По данным Министерства экологии Московской области, ущерб, который нанесла окружающей среде свалка "Кучино" в Балашихе, оценивается в 2 миллиарда 240 миллионов рублей.

— Мы в декабре проверили "Кучино". Ущерб, который она нанесла окружающей среде, — 2 миллиарда 240 миллионов рублей. Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы, — уточнил региональный министр экологии Александр Коган.

Ранее сообщалось, что процесс рекультивации территории займёт до трёх лет. Место мусорного полигона обтянут герметичной плёнкой, которую потом засыплют грунтом для дальнейшей высадки деревьев. Также Александр Коган говорил о том, что на месте свалки могут со временем создать горнолыжную базу.