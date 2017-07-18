МИД РФ: Польша понимает, какое тяжёлое оскорбление нанесла российскому народу

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на тот факт, что Варшава узаконила снос советских памятников.

В МИД РФ назвали возмутительной провокацией тот факт, что в Польше узаконили снос советских памятников. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в Варшаве понимают, насколько тяжёлое оскорбление нанесли российскому народу.

— Власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжёлое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР... Тем не менее в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию, — говорится на сайте МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что СССР помог Польше сохраниться в качестве государства, победив фашизм. Кроме того, Советский Союз заплатил "величайшую цену" за освобождение страны.

Как ранее сообщал Лайф, польский президент Анджей Дуда подписал законопроект о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советской эпохи.