США решают вопрос об объёмах поставок летального оружия Украине

Представитель ВС Соединённых Штатов отметил, что политический вопрос о необходимости таких поставок решён положительным образом.

Командование Вооружённых сил США в "предстоящие месяцы" решит вопрос о том, какое оружие и в каком объёме поставлять на Украину. Об этом сообщил зампред Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва.

— Политический вопрос заключается не в том, оказывать или нет летальное оборонительное содействие, а о видах и объёмах этого летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет, — подчеркнул военачальник.

Он отметил, что Европейское командование ВС США и Комитет начальников штабов настаивают на передаче Киеву именно оборонительных средств, а не наступательных.

Ранее сообщалось, что сенат США готов предоставить Украине 500 млн долларов и летальное оружие. Также известно, что в июле Вашингтон выделил Киеву 25 млн долларов в качеств помощи в сфере безопасности.