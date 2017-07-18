В Европе 3 млн автомобилей Mercedes отзовут из-за дизельного скандала

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В Европе 3 млн автомобилей Mercedes отзовут из-за дизельного скандала

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Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов

Немецкий автоконцерн Daimler принял такое решение после разгоревшегося в конце весны скандала по подозрению в махинациях с отчётами о выбросах вредных веществ в атмосферу.

В Европе отзовут три миллиона "мерседесов" с дизельными двигателями для того, чтобы перепроверить их на соответствие экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6". Об этом сообщили в пресс-службе Daimler со ссылкой на решение совета директоров.

В заявлении отмечается, что автоконцерн включил в список сервисной кампании почти все дизельные авто собственного производства, чьи двигатели должны отвечать высоким экологическим нормам.

При этом в автоконцерне не сообщают, какие именно манипуляции будут производиться с двигателями.

Напомним, ранее издание Süddeutsche Zeitung обвинило Daimler в том, что он с 2008 по 2016 год продавал в Европе и США машины с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу.

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