Глава МИД Германии выступил за постепенное снятие санкций с России

По словам Зигмара Габриэля, правильным было бы постепенно отменять ограничительные меры, поскольку, по его мнению, их полное снятие только в случае 100-процентной реализации минских договорённостей неосуществимо.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль указал на невозможность реализации полного снятия ограничительных мер в отношении России только в случае 100-процентного выполнения минских договорённостей и призвал к постепенному снятию санкций. Об этом дипломат заявил в интервью Focus.

— В соответствии с решением ЕС минские договорённости должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру, — заявил Габриэль.

Министр также ответил на вопрос касательно своих "частых встреч" с российским президентом Владимиром Путиным.

— Почему мы встречаемся так часто? Потому что у нас много проблем, — сказал Габриэль, выразив надежду на "более непринуждённые отношения", для создания которых необходимо урегулирование ситуации на Украине.

Сегодня в интервью журналу глава немецкого МИД также рассказал, что ценит переговоры с Путиным, поскольку с ним "можно разрешать все разногласия чётко и напрямую".