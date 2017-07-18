В АСВ назвали дату начала выплат вкладчикам банка "Югра"

В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплаты вкладчикам банка "Югра" начнутся 20 июля через ВББ 24, Сбербанк, "Россельхоз банк", "ФК Открытие" и "Уралсиб".

— Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков- агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам, — говорится в сообщении на сайте АСВ.

Как сообщалось ранее, АСВ придётся вернуть вкладчикам кредитной организации сумму размером около 170 млрд рублей. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, будущее банка, в котором была введена временная администрация, не определено.