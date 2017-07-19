Судья постановил снять с аукциона 22 вещи после жалобы Мадонны

Организаторы торгов назвали претензии певицы безосновательными и намерены добиваться отмены решения суда.

Федеральный судья Манхэттена Джеральд Лейбовитц отреагировал на жалобу Мадонны и постановил снять с аукциона 22 предмета, принадлежавших поп-исполнительнице.

Как сообщает агентство Associated Press, среди них оказались письмо рэпера Тупака к Мадонне, ношеное нижнее бельё певицы и расчёска, на которой остались её волосы. Все эти вещи, как утверждает исполнительница, у неё похитила её бывшая подруга.

Организаторы аукциона уже заявили, что намерены оспаривать решение судьи Лейбовитца, и назвали претензии Мадонны безосновательными.