Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года

Предыдущая перепись проводилась в 2010-м. На обработку, формирование и публикацию сведений ушло около трёх лет.

Правительство РФ утвердило предложение Минэкономразвития провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года. Как сообщается на сайте кабмина по итогам совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, пробный сбор сведений состоится уже в 2018 году.

Минэкономразвития поручено подготовить и представить проект Всероссийской переписи населения к 21 августа. Также МЭР нужно будет до 1 декабря 2018 года предоставить правительству предложения по оптимизации бюджетных расходов по этому вопросу.

Напомним, что предыдущая перепись проводилась с 14 по 25 октября 2010 года. На обработку, формирование и публикацию сведений ушло около трёх лет. Согласно данным Всероссийской переписи за 2010 год, население страны составило 142 млн 857 тыс. человек. Этот показатель на 2,3 млн меньше, чем в переписи за 2002 год.

Ранее Росстат сообщал, что около половины россиян будут проходить анкетирование в Интернете.