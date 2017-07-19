Госдума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм

Поправки о лишении гражданства за терроризм внесли после теракта в санкт-петербургском метро.

Государственная дума РФ одобрила в третьем чтении законопроект о лишении гражданства иностранцев, осуждённых за терроризм. За документ отдали свои голоса 409 парламентариев, ни одного против.

Ранее Лайф писал, что Госдума одобрила поправки, предусматривающие присягу для иностранцев, желающих стать гражданами РФ. Для жителей Украины процедура вступления в российское гражданство будет упрощена.

Напомним, что законопроект о лишении гражданства за терроризм был внесён в ГД после теракта в Санкт-Петербурге.