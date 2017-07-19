Сурков назвал полезным хайпом заявление о создании Малороссии

Помощник президента России отметил, что главное в этой инициативе то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за её целостность.

Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился 19 июля с экспертным сообществом для обсуждения инициативы властей Донецкой Народной Республики о создании нового государства Малороссия. В ходе встречи Сурков высказал мнение, что Донбасс таким образом дал понять, что воюет за целостность Украины, а потому инициатива может быть полезна. Об этом сообщил РИА "Новости" участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

— Весь этот хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за её целостность. За всю Украину, а не за её часть. То есть на Украине идёт гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны, — цитировал Чеснаков слова Суркова.

Также в ходе заседания было отмечено, что любая война сопровождается идеологическим противостоянием, в котором используются слоганы и утопии.

— У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски, яка держава, такой и IQ, — передаёт слова Суркова политолог.

Как ранее сообщал Лайф, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании Малороссии на территории бывших регионов Украины (кроме Крыма) в рамках плана реинтеграции страны.