Погранвойска Украины начали учения вблизи границы с Крымом

Как уточнили в украинском ведомстве, в ходе учений военнослужащие установили минно-взрывные устройства.

В Геническом районе Херсонской области у российской границы в Крыму стартовали военные учения украинской пограничной службы. Военнослужащие оперативно-боевой пограничной комендатуры Бердянского отряда Украины начали отработку навыков военно-полевой медицины, а также минирования маршрутов движения колонны вероятного противника.

— Обучение военнослужащих проводится для повышения их мастерства, в частности в выполнении стрельб из различного вида оружия, — говорится в сообщении представителя Госпогранслужбы Украины.

Как ранее сообщал Лайф, параллельно этим учениям продолжаются военные манёвры украинской армии, флота и авиации с контингентом НАТО в рамках совместных учений "Морской бриз — 2017".