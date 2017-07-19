Мутко надеется, что регионы разумно подойдут к введению курортного сбора

Вице-премьер подчеркнул, что не всем регионам следует его вводить, и напомнил о необходимости обратить внимание на качество.

В регионах должны разумно подходить к введению курортного сбора, отметил вице-премьер Виталий Мутко. Он также напомнил, что пилотный проект запустят только в следующем году.

— Надеемся, что все муниципалитеты будут принимать разумные решения: и ставка пониженная, и чтобы люди понимали, куда деваются деньги, — отметил Виталий Мутко.

Он также подчеркнул, что не всем регионам стоит пользоваться этим нововведением.

— Конечно, если у вас турпоток падает, то лучше думать, как привлекать туристов, повышать качество. А сборы пока не вводить, — подчеркнул Мутко.