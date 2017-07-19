Путин отметил рост числа ДТП с автобусами на российских дорогах

Глава государства связал это с тем, что в 2011 году было отменено лицензирование автобусных перевозок.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что с прошлого года значительно выросло число ДТП с участием автобусов на российских дорогах.

— Мы в 2011 году отменили лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные. И с этого времени неуклонно растёт количество ДТП с участием автобусов. У нас за первую половину этого года рост значительный по сравнению даже с прошлым, — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Президент попросил дать этой ситуации оценку и предложить варианты решения проблемы.

Глава Минтранса ответил Путину предложением вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек. Максим Соколов сообщил, что соответствующий проект федерального закона разработан и внесён в правительство.