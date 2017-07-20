Врачи обнаружили у сенатора Джона Маккейна опухоль головного мозга

Отмечается, что теперь 80-летнему политику понадобятся химиотерапия для дальнейшего выздоровления.

Врачи обнаружили у сенатора-республиканца Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Об этом сообщает CNN. По данным СМИ, её уже удалили. Теперь политику потребуется ряд процедур для восстановления.

В офисе Маккейна информацию подтвердили, и отметили, что сенатор находится в хорошем настроении и продолжает выздоровление дома.

Напомним, 14 июля политик перенёс операцию по удалению сгустка крови над левым глазом, после этого он находился на больничном в своём доме в Аризоне. Анализ тканей и выявил глиобластому.

Бывший кандидат на пост президента США Джон Маккейн на протяжении долгого времени также боролся с меланомой — первые симптомы проявились ещё в 1993 году.