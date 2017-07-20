"Задай опухоли жару, Джон!" Трамп, Обама и Клинтон поддержали Маккейна

Ранее врачи обнаружили у сенатора-республиканца Джона Маккейна глиобластому — форму опухоли головного мозга.

Американские политики высказали слова поддержки сенатору Джону Маккейну, у которого обнаружили опухоль мозга, и его семье. Бывший президент США Барак Обама, нынешний глава Белого дома Дональда Трамп и его конкурент на выборах Хиллари Клинтон в один голос назвали 80-летнего политика настоящим бойцом.

— Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Меланья и я посылаем свои мысли и молитвы сенатору Маккейну, Синди и всей их семье. Поправляйся поскорее, — говорится в заявлении Дональда Трампа.

President Trump on Sen. McCain: "Senator John McCain has always been a fighter. Melania and I send our thoughts and prayers..." pic.twitter.com/n2V8iUHS9W — Dan Linden (@DanLinden) 20 июля 2017 г.

Бывший глава Белого дома Барак Обама назвал Маккейна американским героем и одним из самых храбрых бойцов, которых он знает.

Рак не знает, с кем он связался. Задай ему жару, Джон Барак Обама

Ему вторит вице-президент США Майк Пенс: "Рак выбрал не того парня. Джон Маккейн — боец, и он выиграет этот бой тоже".

Свою поддержку семье сенатора высказали Хиллари Клинтон, Сара Пейлин, которая была кандидатом Маккейна в вице-президенты на президентских выборах — 2008, и Джордж Буш — старший.

— "Ханой Хилтон" не смог сломить дух Джона Маккейна много лет назад, потому мы с Барбарой уверены: он и его семья встретят эту последнюю битву его исключительно необычной жизни с мужеством и решимостью, — отметил 41-й президент США.

Как сообщал Лайф, врачи обнаружили у сенатора-республиканца Джона Маккейна глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Новообразование уже удалили. Теперь 80-летнему политику понадобится химиотерапия для дальнейшего выздоровления.

Диагноз прокомментировала дочь Джона Маккейна Меган. По её словам, вся семья перенесла шок, узнав об опухоли. Она призвала тех, кто понимает, что это за ситуация, помолиться о здоровье её отца.