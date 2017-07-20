ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка

По решению регулятора в кредитном учреждении назначается временная администрация.

ЦБ РФ отзывает лицензию у столичного Межтопэнергобанка. В кредитном учреждении не могут осуществлять банковские операции начиная с 20 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной для отзыва стал тот факт, что Межтопэнергобанк размещал средства в низкокачественные активы в таких сферах, как строительная и инвестиционная. При этом в банке недооценивали возможные риски в связи с этим. Кроме того, финансовое учреждение давало кредиты компаниям, которые не ведут настоящую хозяйственную деятельность.

Более того, в Межтопэнергобанке не соблюдали требований законов и актов регулятора относительно противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путём. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

В начале июля Лайф сообщал, что Межтопэнергобанк закрыл ряд отделений из-за проблем с ликвидностью.